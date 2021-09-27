Израиль обновил правила въезда в страну: что изменилось для украинцев

Израиль изменил правила въезда для иностранцев на период пандемии коронавируса. В частности, путешественники должны заранее подавать заявку на разрешение пересечения границы.

Таким образом иностранцы, желающие поехать в Израиль, должны преждевременно подать заявку на въезд. Это можно сделать через израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту проживания или через управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Для получения этого разрешения путешественнику нужно иметь действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания коронавирусом.

Также для получения разрешения требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. После пересечения границы необходимо сделать еще один тест.

Такое требование будет распространяться также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении.

На сайте израильского правительства обнародован полный перечень оснований, по которым человек может получить разрешение.

Однако требование изоляции будет действовать независимо от наличия разрешения на въезд, Covid-сертификата и отрицательного ПЦР-теста.

Поэтому все вакцинированные туристы, а также вакцинированы и те, кто переболел коронавирусом должны пройти самоизоляцию после пересечения границы.

Продолжительность самоизоляции составляет 14 дней, но ее могут на половину — до 7 дней — сократить при условии, если человек получил первый отрицательный ПЦР-тест до въезда в Израиль и второй отрицательный результат на 7 день изоляции.

Также Великобритания изменит правила въезда для иностранцев с 4 октября. Кроме того, изымут 8 стран из красного списка.

Власти страны приняли решение упростить въезд в страну вакцинированным туристам. Новая норма касается граждан, прибывающих из всех стран, кроме тех, что находяться в красном списке.

Вакцинированные граждане смогут приезжать в Великобританию сдав только один ПЦР-тест. В то же время невакцинированные путешественники должны сдавать по два ПЦР-тесты по старой процедуре.