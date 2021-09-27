Лидер социал-демократов Шольц хочет создать коалицию без партии Меркель

Кандидат на пост канцлера и лидер Социал-демократической партии (СДПГ), которая победа на выборах в Германии, Олаф Шольц заявил о готовности формировать коалицию.

Он отметил, что его партия будет стремиться сформировать альянс с участием двух партий: Зеленой и Свободной демократической партии. Коалиционное соглашение он рассчитывает заключить до Рождества.

— Избиратели высказались очень четко. Они укрепили три партии: социал-демократов, зеленых и свободных демократов. Поэтому это четкий мандат, который дали граждане этой страны. Эти три партии должны сформировать следующее правительство, — заявил Шольц.

По результатам подсчета голосов, выборы в Бундестаг выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ). Она набрала 25,7% поддержки. На втором месте с небольшим отрывом оказался блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Он набрал 24,1%.

На третьем месте Зеленые — 14,8%, на четвертом — Свободная демократическая партия (11,5%). Новоизбранный Бундестаг должен собраться на первое заседание не позднее чем через 30 дней после выборов.

После этого начинаются коалиционные переговоры, во время которых нужно сформировать правительство. Начинать их будет главный кандидат от партии, получившей наибольшее количество голосов на выборах в Бундестаг. У него также будет возможность выбирать, с какими другими партиями он хотел бы сотрудничать в будущем правительстве.

В Германии для избрания нового канцлера и нового правительства необходимо сформировать большинство в парламенте. Членам одной партии, даже если она получила наибольшее количество голосов, редко удается это сделать. Поэтому они ищут партнеров для создания коалиции.

После выборов в Бундестаг действующая канцлер Германии Ангела Меркель будет занимать свою должность до избрания нового канцлера.

Источник: Sky News