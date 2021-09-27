Россия усиливает удары в Сирии, Турция посылает подкрепление перед встречей Путина и Эрдогана

Турция направила подкрепление на территорию на северо-западе Сирии, которую пока удерживают повстанцы, так как Россия усилила авиаудары по городу Идлиб на этих выходных.

Жители, а также оппозиционные и военные источники заявили, что российские самолеты бомбили деревни вокруг города Африн в воскресенье, усиливая воздушные удары по населенным пунктам, которые содержат поддерживаемые Турцией повстанцы.

По меньшей мере пять бойцов из поддерживаемой Турцией группировки были убиты, а 12 мирных жителей — ранили.

— Эскалация России усилилась на этой неделе и началась в провинции Идлиб, а теперь распространяется на районы северной провинции Алеппо вдоль границы, — сказал пресс-секретарь Национальной армии — основной силы повстанцев майор Юсеф Хамуд.

СМИ сообщают, что эскалация произошла за несколько дней до встречи президента Турции Эрдогана и главы России Владимира Путина в Сочи 29 сентября, чтобы обсудить соглашение, достигнутое в 2020 году.

Режим прекращения огня, который был ранее достигнутый Москвой и Анкарой, закрепил значительные успехи сирийской армии и поддерживаемых Ираном ополченцев, но большое развертывания турецких войск в провинции Идлиб остановило дальнейшее продвижение наступления под руководством России.