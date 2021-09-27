Талибан запретил военным делать селфи и носить белые кроссовки

Бойцам исламистской группировки Талибан, которые после захвата Кабула в августе, во славу повеселились в столице Афганистана, руководство Талибана издало строгий приказ прекратить веселье.

В свободное от службы время талибы посещали зоопарк Кабула, катались на автодроме в парке развлечений, участвовали в импровизированной борьбе и отдыхали в заброшенном поместье в Кабуле.

Новый министр обороны Афганистана от талибов Мавлави Якуб приказал солдатам прекратить веселье и сосредоточиться на поставленных задачах.

— Следуйте задачам, которые были поставлены. Вы вредите нашему статусу, который был создан кровью наших мучеников, — сказал Якуб.

В недавнем выступлении Мавлави Якуб приказал солдатам Талибана прекратить делать так много селфи, поскольку это может поставить под угрозу безопасность руководства Талибана.

Он также запретил талибам носить волосы длиной до плеч и высокие белые кроссовки, потому что это негативное перенятие “вредной западной моды”. Якуб добавил, что если солдаты Талибана продолжат так действовать, то исламская система будет потеряна.

Интересно, что белые кроссовки, которые стали элементом униформы талибов, изготавливают в соседнем Пакистане и имеют разговорное название Гепард (Cheetah).

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