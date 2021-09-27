Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время заседания правительства заявил о необходимости рассмотреть вопрос о введении официального запрета на потребление мяса собак в стране.

— Возможно, пришло время рассмотреть вопрос о запрете употребления мяса собак? — сказал Мун премьер-министру Ким Бу Кюму во время их еженедельных консультаций по вопросам политики.

Президент Южной Кореи озвучил это во время ознакомления с планом правительства премьер-министра по совершенствованию ухода за брошенными домашними животными.

Президент страны Мун известен как любитель собак, а в его президентской здания есть несколько песиков, которых он держит в качестве домашних животных.

В Южной Корее действует закон о защите животных, но он в основном направлен на предотвращение жестокого забоя собак и не запрещает использовать их мясо.

С каждым годом все больше корейцев выбирают себе собак в качестве домашних любимцев. В то же время, в стране до сих пор работают собачьи фермы, где некоторые породы собак выращивают пищу.

Источник: Yonhap News