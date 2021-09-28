Блэкаут в Китае: почему останавливаются заводы, на улицах не работают светофоры

В Китае усугубляется энергетический кризис. Нехватка электроэнергии сказывается не только на бытовых потребителях, но и на работе предприятий и городской инфраструктуре.

Самые большие перебои с электричеством в трех китайских провинциях – Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян, где проживает около 100 млн человек. В некоторых городах на улицах не работают светофоры, людей просят не пользоваться в часы пик бойлерами и микроволновками, а ТРЦ вынуждены закрываться раньше.

Еще в десяти провинциях уже введены ограничения на потребление электричества.

В городе Ляонине в результате отключения вентиляционной системы на заводе 23 рабочих отравились углекислым газом, были случаи отравления людей, пытавшихся отапливать жилье с помощью газовых плит.

Эксперты называют главной причиной перебоев с электроснабжением дефицит угля, а еще – новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. Впрочем, государственная электросетевая корпорация накануне пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение.

А Минэнерго страны распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления. Но, скорее всего, отключение электричества станет новой нормой для Китая.

В июле в Китае начала работать новая система обмена квотами на эмиссии углерода, с помощью которой власти планируют сократить выбросы парниковых газов заводами. Но пока эта цель трудно дается.