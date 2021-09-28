В Пентагоне признали, что неправильно оценили ситуацию в Афганистане, поэтому не ожидали такой молниеносной победы талибов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний комитета Сената по вооруженным силам.

– Мы должны признать неприятную правду: мы не до конца понимали уровень слабости афганского руководства, – заявил Ллойд Остин.

Министр обороны утверждает, что США даже не предполагали, какой разрушительный эффект будут иметь частые смены президентом Ашрафом Гани своих военачальников.

По его словам, Соединенные Штаты не могли предположить, что заключенное в феврале 2020 года соглашение между США и талибами так деморализует афганских солдат.

– Мы не смогли полностью осознать, что вооруженные силы Афганистана не имели сильной мотивации для борьбы. США предоставили силам Афганистана все вооружение, которое было необходимо для защиты страны от талибов, но американцам так и не удалось пробудить во всех афганских военных волю к победе, – отметил глава Пентагона.

Войска США вошли в Афганистан в 2001 году после нападений 11 сентября. Это была самая продолжительная военная кампания в американской истории.

29 февраля 2020 года США и Талибан подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, итогом которого должен был стать постепенный вывод войск из страны.

На церемонии подписания в Катаре присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Документ стал итогом переговоров, которые США и талибы вели с октября 2018 года.

14 апреля 2021 года президент Джо Байден заявил о намерении начать вывод войск США из Афганистана в мае. Завершить их планировали до 11 сентября 2021 года. В конце концов последний самолет с американскими силами вылетел из Афганистана 31 августа.

За две недели до этого, 15 августа, группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

Источник: U.S. Department of Defense

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin IIІ