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Юлія Захарченко |

Наводнение охватило 30 провинций Таиланда: погибли шесть человек, двое пропали без вести

Наводнение охватило 30 провинций Таиланда: погибли шесть человек, двое пропали без вести

На территории Таиланда начались сильные наводнения, спровоцированные сезонными муссонными дождями. По данным местных СМИ, затопило по меньшей мере 30 провинций страны.

Согласно последним данным, в результате наводнения в Таиланде погибли шесть человек, еще двое людей пропали без вести (один в Лопбури и один в Пхетчабуне).

Правительство Таиланда объявило зонами бедствия 23 провинции. В их числе — Муанг, Пхетчабун, Пхичит, Кхон-Каен, Накхонсаван, Кампхэнгпхет, Анг-Тонг и другие.

По данным местных СМИ, в результате потопа на территории страны пострадали по меньшей мере 58 тыс. семей.

Спасательные службы предупреждают, что жители 12 провинций, расположенных вдоль реки Чаупхрая, должны быть готовы к новой волне наводнений.

По данным Государственный службы, уровень воды в плотине Чаупхрая в течение следующих нескольких дней может увеличиться на 30 см — до 1 м.

Наводнения в Таиланде спровоцированы сезонными муссонными дождями, которые обычно длятся с июля до октября. Потопы в стране приводят к миллионным убыткам.

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Источник: Bangkok Post

Фото: Depositphotos

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