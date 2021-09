На территории Таиланда начались сильные наводнения, спровоцированные сезонными муссонными дождями. По данным местных СМИ, затопило по меньшей мере 30 провинций страны.

Согласно последним данным, в результате наводнения в Таиланде погибли шесть человек, еще двое людей пропали без вести (один в Лопбури и один в Пхетчабуне).

Heavy rains have triggered severe flooding in parts of Thailand, claiming six lives.https://t.co/PaEK6UBrdX

