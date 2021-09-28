На территории Таиланда начались сильные наводнения, спровоцированные сезонными муссонными дождями. По данным местных СМИ, затопило по меньшей мере 30 провинций страны.

Согласно последним данным, в результате наводнения в Таиланде погибли шесть человек, еще двое людей пропали без вести (один в Лопбури и один в Пхетчабуне).

Heavy rains have triggered severe flooding in parts of Thailand, claiming six lives.https://t.co/PaEK6UBrdX — dpa news agency (@dpa_intl) September 28, 2021

Правительство Таиланда объявило зонами бедствия 23 провинции. В их числе — Муанг, Пхетчабун, Пхичит, Кхон-Каен, Накхонсаван, Кампхэнгпхет, Анг-Тонг и другие.

По данным местных СМИ, в результате потопа на территории страны пострадали по меньшей мере 58 тыс. семей.

6 killed, 2 missing in flooding in Thailand https://t.co/n5AGLBmfZB — breakingnews.com.bd (@bd_breaking) September 28, 2021

Спасательные службы предупреждают, что жители 12 провинций, расположенных вдоль реки Чаупхрая, должны быть готовы к новой волне наводнений.

По данным Государственный службы, уровень воды в плотине Чаупхрая в течение следующих нескольких дней может увеличиться на 30 см — до 1 м.

Наводнения в Таиланде спровоцированы сезонными муссонными дождями, которые обычно длятся с июля до октября. Потопы в стране приводят к миллионным убыткам.

Источник: Bangkok Post