Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи подтвердили, что рекомендовали сохранить 2,5 тыс. военных США в Афганистане.

Об этом они заявили во время слушаний комитета Сената по вооруженным силам, которые проходят 28 сентября в Соединенных Штатах.

Вопрос такого содержания им адресовали из-за того, что месяц назад президент США Джо Байден отрицал, что ему рекомендовали оставить военных в Афганистане.

Марк Милли и Фрэнк Маккензи отказались пересказать суть разговоров с Байденом, лишь лаконично заметили, что это было их личное мнение.

– Мой анализ осенью 2020 года состоял в том, что быстрый выход Соединенных Штатов может привести к распаду правительства Афганистана и нанести ущерб авторитету США. Моя оценка оставалась последовательной в течение всего времени. Я обязан, как и все командиры, давать лучшие военные советы, но лица, которые принимают решения, не обязаны исполнять эти советы, – отметил в своих показаниях Милли.

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

Постепенный вывод войск из Афганистана, находившихся там с 2001 года после теракта 11 сентября, был предусмотрен соглашением между США и Талибаном от 29 февраля 2020 года.

Документ стал итогом переговоров, которые США и талибы вели с октября 2018 года.

14 апреля 2021 года президент Джо Байден заявил о намерении начать вывод войск США из Афганистана в мае.

Завершить их планировали до 11 сентября 2021 года. В конце концов последний самолет с американскими силами вылетел из Афганистана 31 августа.

Источник: Axios