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Дмитро Кудрявцев |

Агента ЦРУ эвакуировали из Сербии из-за гаванского синдрома

Емблема ЦРУ

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки эвакуировало из Сербии своего сотрудника, у которого были диагностированы симптомы так называемого гаванского синдрома.

Власти США считают, что инцидент на Балканах свидетельствует о росте числа атак на американских дипломатов и разведчиков за рубежом с использованием источников направленной энергии.

За последние три месяца зафиксировано несколько подобных случаев как в США, так и за рубежом, заявил профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано.

По его словам, гаванский синдром, при котором возникает головокружение, потеря памяти и другие проблемы со здоровьем, подорвал моральный дух сотрудников Государственного департамента США и ЦРУ.

В частности, ряд дипломатов и разведчиков отказываются от зарубежных командировок.

В Госдепе и ЦРУ уже начали расследование по данному факту и пообещали предоставить своим сотрудникам всю необходимую помощь.

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Источник: The Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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