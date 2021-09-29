Премьер-министром Туниса станет женщина — это впервые в истории арабских стран

Президент Туниса Каис Саид назначил премьер-министром страны геолога Наджлу Буден Ромдан. Она стала первой женщиной в истории, которая возглавила правительство в Тунисе, и первой женщиной — главой правительства в арабской стране.

— Президент республики Каис Сайед поручил Наджле Буден Ромдан как можно быстрее сформировать правительство, — говорится в заявлении офиса президента Туниса в Facebook.

Саид неоднократно отмечал историческую важность выдвижения женщины в премьер-министры в стране.

Президент Туниса подчеркнул, что основной задачей нового правительства должна стать борьба с коррупцией и хаосом, которым проникнуты многие государственные учреждения.

Буден станет десятым премьер-министром Туниса с 2011 года, когда в результате революции был свергнут режим диктатора Зин аль-Абдин бен Али, который правил страной более 30 лет.

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Предыдущее правительство президент страны отправил в отставку 25 июля. Он приостановил работу парламента, снял неприкосновенность с депутатов и взял на себя все властные полномочия в стране. За эти решения его обвинили в возвращении авторитаризма в Тунис, а правозащитники призвали Саида как можно быстрее назначить новое правительство.

Наджла Буден Ромдан — ровесница президента Туниса, ей 63 года. Ранее она возглавляла проект реформы высшего образования в Тунисе и работала на руководящих должностях в Министерстве образования.

Она родом из тунисского города Кайруан и имеет диплом геолога, звание доктора наук в области геологии и преподает в Национальной инженерной школе Туниса.

Фото: прес-служба президента Туниса