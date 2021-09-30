В Литве и Латвии началось строительство забора на границе с Беларусью для предотвращения потока нелегальных мигрантов из этой страны.

В Литве строительство 508-километрового забора (“физического барьера” с колючей проволокой) начали с укладывания указанной проволоки на участке границы в районе курортного города Друскининкай. Он расположен недалеко от стыка границ Литвы, Польши и Беларуси.

К работам привлечена строительная компания Tetas. Подготовка ведется и на других участках границы.

– После установки провода на наиболее важных участках границы начнется строительство сегментов ограждения. Согласно планам, первые сегменты, изготовленные в соответствии с требованиями Государственной пограничной службы при МВД Литвы, будут доставлены к границе в октябре, а этап строительства будет проходить в ноябре и декабре, — проинформировали в пресс-службе правительства Литвы.

На первом этапе планируется до конца апреля 2022 года установить забор на участке границы длиной около 100 километров. Его высота составит до 4 метров, а сверху будет закреплена колючая проволока.

На втором этапе построят забор длиной около 400 км (ориентировочно до сентября следующего года).

Строительство хотят завершить в 2022 году, а его стоимость оценивается в 152 млн евро (176 млн долларов).

В соседней Латвии также проходят работы по строительству забора на совместной с Беларусью границе.

На начальном этапе происходит укладывание колючей проволоки на разных участках общей протяженностью более 37 километров. Забор должны завершить не позднее 2024 года.

Ранее и Литва, и Латвия обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как гибридного оружия против Евросоюза и в создании миграционного кризиса.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце мая предупредил ЕС, что его страна больше не будет препятствовать въезду мигрантов в Европу. Такое заявление он сделал в ответ на усиление западных санкций в отношении Минска.

Литва, Латвия и Польша сейчас ведут борьбу с наплывом нелегальных иммигрантов через свои границы. Все три страны из-за этого объявили чрезвычайное положение на границе.

Источник: DPA, Правительство Литвы, Delfi

Фото: Министерство обороны Литвы