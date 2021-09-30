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Марія Степанюк |

В Германии 96-летняя экс-секретарь концлагеря сбежала накануне суда, но ее задержали

Ірмгард Фухнер

96-летняя Ирмгард Фухнер, которую должны судить по обвинению в содействии убийствам в концлагере Штууттгоф, сбежала из дома престарелых накануне судебных слушаний.

Полиция поймала женщину спустя несколько часов после побега, когда она шла по Лангенхорнер-Шоссе, что на выезде из Гамбурга. Фухнер доставили в отделение полиции и допросили.

Судья Доминик Гросс сказал, что, учитывая побег Фухнер накануне слушаний, суд выдал ордер на арест женщины.

Основное слушание по делу сможет начаться только после выдачи ордера и проверки способности Фурхнер предстать перед судом. Женщина должна предстать перед районным судом Итцехо по делам несовершеннолетних из- за того, что на момент предполагаемого совершения преступлений ей было всего 18 лет.

96-летняя Фухнер в период с 1943 до 1945 года работала секретарем коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф в оккупированной Польше.

Ее обвиняют в содействии убийствам в 11 412 делах и соучастия в 18 делах о покушении на убийство.

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Обвинения против Фухнер было возбуждено после судебного процесса над Иваном Демьянюком — украинцем, который был охранником концлагеря Собибор.

Подробнее о деле Ирмгард Фухнер, лагере Штуттгоф и подобных делах бывших работников концлагерей вы можете почитать в материале Фактов ICTV.

Фото: Bundesarchiv, Depositphotos

Источник: Bild

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