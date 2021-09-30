В Германии судят 96-летнюю Ирмгард Фухнер — экс-секретаря концлагеря Штуттгоф

В Германии будут судить 96-летнюю женщину Ирмгард Фухнер, которая работала секретарем коменданта нацистского концлагеря. Ее обвиняют в пособничестве к убийству тысяч заключенных.

Фухнер было 18 лет, когда она начала работать в концлагере Штуттгоф на Балтийском побережье в оккупированной нацистами Польше. Она станет первой женщиной, за последние десятилетия, которая предстанет перед судом за преступления, связанные с Третьим Рейхом.

Из-за ее возраста на момент совершения предполагаемых преступлений, она предстанет перед районным судом Итцехо (к северу от Гамбурга, — Ред.) по делам несовершеннолетних. Сейчас женщина проживает в доме престарелых.

Лица, которые пережили Холокост, в частности в лагере Штуттгоф, должны дать показания по этому делу.

Фухнер обвиняют в содействии к убийствам по 11 412 делам, а также в соучастии в 18 делах о покушении на убийство.

В своем обвинительном документе прокуроры утверждают, что Фухнер в период с июня 1943 по апрель 1945 “помогала нацистам в лагере в систематических убийствах еврейских узников, польских партизан и военнопленных советских военнослужащих, которая стенографистка и секретарь начальника лагеря”.

Защита будет пытатся доказать, что она была ограничена рабочим столом и имела задачу читать, сортировать, писать письма и телеграммы от имени коменданта лагеря Пауля Вернера Хоппе, а также передавать радиотелеграммы. А также, что подобная работа не могла нанести физический вред тем, кто находится в лагере. Поэтому Фухнер не может нести ответственность за убийство тысяч заключенных.

Ожидается, что сторона обвинения использует в качестве доказательства некоторые документы, включая отчеты о приказе о депортации из концлагеря Освенцим, который Фухнер составила и подписала двумя первыми буквами своего девичьей фамилии Ди.

В задачи коменданта лагеря Пауля Вернера Хоппе входило выполнение распоряжений о казни, составление списков депортации из Освенцима и выдача приказов по массовому убийству в газовой камере в Штуттгофе.

Что известно о Ирмгард Фухнер?

Во время работы в концлагере она была известна под девичьей фамилией Дирксен.

В 1954 году она вышла замуж за Хайнца Фухцсама (Furchtsam), старшего сержанта СС, которого она встретила в лагере, и который был на 19 лет старше нее. После войны он сменил свое имя — с Фухцсама, что означает робкий — на Фухнер (Furchner). Они жили в Шлезвиге, что на севере Германии. Ее муж умер в 1972 году.

После падения Третьего Рейха она работала на административной должности.

Фухнер трижды вызывалась в качестве свидетеля в предыдущих судебных процессах, связанных с Штуттгофом, в частности в деле ее бывшего начальника Хоппе и других руководителей СС в лагере с 1854 до 1982 года. Она всегда настаивала, что ничего не знает об убийствах, которые там происходили и не имела контакта с заключенными.

Концлагерь Штуттгоф расположен в 37 км к востоку от Гданьска. Нацисты основали его в 1939 году как лагерь для гражданского населения. Позже его переформировали в концлагерь. Там удерживали более 100 тыс. евреев и политических заключенных из 28 стран. 65 тыс. заключенных Штуттгофа были убиты.

Дела Демьянюка, Гренинга и Ханнинга

Обвинения против Фухнер было возбуждено после судебного процесса над Иваном Демьянюком — украинцем, который был охранником концлагеря Собибор. В 2011 году суд Мюнхена приговорил его к пяти годам заключения. Он был обвинен в соучастии в убийстве более 28 тыс. человек.

Тогдашний судья сказал, что независимо от того, насколько незначительной была роль человека, они были “винтиками” в “механизме машины уничтожения”, поэтому они могут понести ответственность за совершенные там преступления.

В 2016 году 94-летнего Оскара Гренинга, который работал бухгалтером в лагере Освенцим, приговорили к четырем годам тюремного заключения за участие в систематическом массовом убийстве тысяч людей в лагере.

В том же году 94-летнего Райнхольда Ханнинга — охранника Освенцима, приговорили к пяти годам тюрьмы за причастность к убийствам по меньшей мере 170 тыс. человек.

Демьянюк, Гренинг и Ханнинг умерли до того, как отбыли наказание, ожидая результаты своих апелляций.

Другой бывший охранник Штутгоф, Бруно Дэй, был приговорен судом по делам несовершеннолетних к двум годам условно, но не обжаловал его. Он принял свою вину и выразил сочувствие. Он еще жив.