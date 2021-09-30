На Гаваях один из самых больших и активных вулканов Килауэа начал извергать лаву. Эту информацию подтвердила Геологическая служба США.

Извержение произошло в Национальном парке Гавайских вулканов и не угрожает местным жилым домам. Лава полностью покрыла дно кратера Халемаумау.

“Kīlauea volcano erupts on Hawaii’s Big Island” https://t.co/ur3kUVQRp6 — Tamsin Anderson (@GodessofChaos71) September 30, 2021

По данным СМИ, в воздух начало подниматься огромное облако вулканического газа. Ученый Геологической службы США Кен Хон, отвечающий за Гавайскую вулканическую обсерваторию, заявил, что все признаки указывают на то, что лава останется внутри кратера.

По его словам, ученые не видят никаких признаков того, что лава может надвинуться в нижнюю часть восточной рифтовой зоны, где проживают люди.

Hawaii’s Kilauea volcano that recently erupted for five months has started spewing lava again https://t.co/eBSW2FcnKM — NITESH BHARDWAJ (@newsquotesshine) September 30, 2021

Перед началом извержения вулкана фиксировали увеличение количества землетрясений, после чего на Гаваях повысили уровень опасности до предупреждения.

В 2018 году уже происходило извержение вулкана Килауэа, в результате которого были разрушены более 700 домов. Тысячи местных жителей были вынуждены эвакуироваться и сменить место проживание.

Тогда лава превратила достопримечательности, улицы и кварталы в огромное поле почерневших валунов и вулканических осколков. До этого вулкан медленно извергался в течение десятилетий, однако это происходило преимущественно не в густонаселенных жилых районах.