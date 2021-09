На Гаваях один из самых больших и активных вулканов Килауэа начал извергать лаву. Эту информацию подтвердила Геологическая служба США.

Извержение произошло в Национальном парке Гавайских вулканов и не угрожает местным жилым домам. Лава полностью покрыла дно кратера Халемаумау.

По данным СМИ, в воздух начало подниматься огромное облако вулканического газа. Ученый Геологической службы США Кен Хон, отвечающий за Гавайскую вулканическую обсерваторию, заявил, что все признаки указывают на то, что лава останется внутри кратера.

По его словам, ученые не видят никаких признаков того, что лава может надвинуться в нижнюю часть восточной рифтовой зоны, где проживают люди.

Hawaii’s Kilauea volcano that recently erupted for five months has started spewing lava again https://t.co/eBSW2FcnKM

— NITESH BHARDWAJ (@newsquotesshine) September 30, 2021