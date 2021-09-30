Столица Кубы — Гавана ослабляет карантинные ограничения, действовавшие в течение девяти месяцев. В частности, откроют доступ к пляжам и спортзалам.
Как пишет Le Figaro, это стало возможным благодаря снижению количества больных коронавирусом, а также увеличение количества вакцинированных граждан.
Таким образом власти Гаваны объявили о возобновлении работы пляжей, бассейнов, парков, спортзалов, а также знаменитого прибрежного бульвара — Малекон.
В то же время обязательным остается соблюдение дистанции и ношение масок в местах большого скопления людей.
Пляжи и бассейны смогут работать при условии, если количество посетителей не превышает норму 50% от их вместимости.
— В бассейнах, как и на пляжах, ношение маски остается обязательным, кроме плавания, — говорится в сообщении.
По словам губернатора города Рейнальдо Гарсиа Сапата, решение об ослаблении карантина будет принято с учетом устойчивого снижения случаев заболевания за последние восемь недель и прогресса кампании вакцинации.
Более того, власти Гаваны обещают открыть границы для туристов с 15 ноября и постепенно открывать учебные заведения в октябре-ноябре.
На прошлой неделе в Гаване отменили ограничения на работу ресторанов. Также сократили комендантский час.
Кроме того, Португалия решила отменить большинство карантинных ограничений с 1 октября.
В частности, возобновят работу ночных клубов и баров. Но посетителям нужно иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.
Источник: Le Figaro