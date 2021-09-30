Столица Кубы — Гавана ослабляет карантинные ограничения, действовавшие в течение девяти месяцев. В частности, откроют доступ к пляжам и спортзалам.

Как пишет Le Figaro, это стало возможным благодаря снижению количества больных коронавирусом, а также увеличение количества вакцинированных граждан.

Таким образом власти Гаваны объявили о возобновлении работы пляжей, бассейнов, парков, спортзалов, а также знаменитого прибрежного бульвара — Малекон.

В то же время обязательным остается соблюдение дистанции и ношение масок в местах большого скопления людей.

Пляжи и бассейны смогут работать при условии, если количество посетителей не превышает норму 50% от их вместимости.

— В бассейнах, как и на пляжах, ношение маски остается обязательным, кроме плавания, — говорится в сообщении.

По словам губернатора города Рейнальдо Гарсиа Сапата, решение об ослаблении карантина будет принято с учетом устойчивого снижения случаев заболевания за последние восемь недель и прогресса кампании вакцинации.

Более того, власти Гаваны обещают открыть границы для туристов с 15 ноября и постепенно открывать учебные заведения в октябре-ноябре.

На прошлой неделе в Гаване отменили ограничения на работу ресторанов. Также сократили комендантский час.

Кроме того, Португалия решила отменить большинство карантинных ограничений с 1 октября.

В частности, возобновят работу ночных клубов и баров. Но посетителям нужно иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Источник: Le Figaro