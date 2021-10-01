23-й призидент Франции Николя Саркози, которого признали виновным по делу об избирательной кампании 2012-го и приговорили к году заключения, заявил, что будет бороться до конца.

— Я подал апелляцию, чтобы суд другой инстанции решил спор. И я пойду до конца по этому пути, который выходит за пределы моего личного случая, так как каждый может однажды столкнуться с несправедливостью, — написал Саркози в Twitter.

В то же время он отметил, что нельзя наказывать дважды за одно и то же.

— Я просто хочу, чтобы законодательство осуществлялось в отношении меня так же, как в отношении любого другого подсудимого, — отметил экс-президент.

Дело Саркози

В четверг парижский суд признал Николя Саркози виновным в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Прокуратура требовала для него наказание — год тюремного заключения, а половина — условно.

По версии следствия, команда экс-президента Франции потратила около €22,5 млн на проигранную избирательную кампанию, что почти вдвое превышает установленную законом норму.

В деле фигурируют еще 13 человек. Они ранее уже получили от условных сроков до 4 лет лишения свободы, а также €100 тыс. штрафа.

1 марта 66-летнего Саркози также признали виновным в коррупции и торговли влиянием. Его приговорили к одному году тюрьмы и двум годам условно с временной отсрочкой.

По данным правоохранителей, Николя Саркози через своего адвоката пытался получить у судьи Кассационного суда информацию о деле по избирательной компании.

В частности, экс-президент вместе с адвокатом пытались подкупить судью работой в Монако в обмен на информацию о расследовании.

Источник: Николя Саркози