В Беларуси силовики 29 сентября задержали около 43 человек. Вероятно, задержания связаны с комментариями в соцсетях об убийстве сотрудниками КГБ в Минске программиста Андрея Зельцера.

По информации правозащитного центра Вясна, людей задержали по статьям об оскорблении государственного служащего и разжигании социальной вражды. Задержание проходили в разных городах страны. В частности, в Гродно, Гомеле, Минске и Витебске.

Правозащитники пишут, что один из задержанных является Алексей Сянько. Мужчина сообщил своей жене из СИЗО, что его задержали именно из-за комментарий на онлайн-платформе.

Известно, что все задержанные сейчас находятся в следственном изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Накануне сотрудники КГБ застрелили айтишника, который работает в компании EPAM Systems — Андрея Зельцера.

28 сентября силовики ворвались в дом мужчины во время рейда по отработке адресов участников протестов против режима Лукашенко.

В то же время сам программист, защищая своих жену и ребенка, открыл огонь из ружья и убил одного из сотрудников КГБ. В ответ его расстреляли.

Между тем на сайте КГБ убитого айтишника называют особо опасным преступником.

Источник: Вясна

Фото: КДГ Беларусь