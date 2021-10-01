Во Франции бывший жандарм признался в серийных убийствах 30-летней давности

Во Франции через 30 лет раскрыли громкое дело о серийном маньяке по прозвищу Рябой. Мужчина признался в преступлениях и совершил самоубийство.

Подозреваемым в четырех убийствах и шести изнасилованиях в 1983-1994 годах оказался бывший жандарм Франсуа Веров. Он покончил с собой в коммуне Ле Гро-дю-Руа, в департаменте Гар на юге Франции.

Прежде чем совершить самоубийство он оставил предсмертную записку, в которой признался, что именно он был тем самым насильником и убийцей.

Экспертиза сравнила отпечатки пальцев с теми, что были обнаружены на местах преступлений, и подтвердила, что бывший милиционер действительно был тем самым маньяком, которого разыскивали более 30 лет. Кроме отпечатков пальцев причастность Верова подтвердила и ДНК-экспертиза.

В полиции сообщили, что перед смертью Веров опустошил свои банковские счета и выехал подальше от поселка, где проживал, к северу от Монпелье. В Ле Гро-дю-Руа он арендовал квартиру на платформе Airbnb.

В письме Веров указал, что когда совершал преступные действия, в его жизни была “темная полоса”, но он “взял себя в руки” и с 1997 года перестал этим заниматься.

TEMOIGNAGE : à La Grande-Motte, stupéfaction des voisins de François Verove, le tueur en série dit “le Grêlé” https://t.co/e153HEuqSD pic.twitter.com/8Ye2IAwtsn — France 3 Occitanie (@F3Occitanie) October 1, 2021

По информации Midi Libre, он объяснил, что убивал и насиловал из-за “импульсов”, связанных с его детством. И даже предоставил даты в подтверждение своих замечаний. В частности такие, как встреча с будущей женой и рождение детей — Веров отметил, что они “умиротворили его демонов”.

Он объяснил, что решил покончить с собой, чтобы не наложить на свою семью темное пятно из-за своих откровений и, чтобы защитить их таким образом.

Жертвы Верова

Издание le Parisien, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Рябой лишил жизни 11-летнюю Сесиль Блох, которую изнасиловал и зарезал 5 мая 1986 года.

29 апреля 1987 года он убил 38-летнего Жиля Полити и 20-летнюю Ирмгард Мюллер, а затем, 12 июля 1994 года, лишил жизни Карин Лерой.

Верова также подозревают в шести изнасилованиях в 1986-1994 годах.

Источник: le Parisien

Фото: Depositphotos, Police