В ЕС назвали самые оптимистичные и пессимистичные страны

Ирландия и Дания признаны наиболее социально оптимистичными странами Европейского Союза. Об этом говорится в исследовании Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound).

Согласно индексу, первое место занимает Ирландия (0,69), за ней расположилась Дания (0,58), заметно опередившая Мальту (0,42), которая заняла третье место.

В тройке самых пессимистичных стран ЕС оказались Бельгия (-0,14), Франция (-0,26) и Греция (-0,65).

Исследование проводили, чтобы определить уровень оптимизма граждан ЕС до вспышки коронавирусной пандемии. Дополнительные исследования Eurofound подтвердили, что Ирландия и Дания остаются самым оптимистичным странами даже после пандемии, охватившей Европу.

Результаты исследования Eurofound в странах ЕС подробно описаны в новом отчете На пути к будущему Европы: социальные факторы, формирующие оптимизм и пессимизм среди граждан. Индекс измеряет личные и национальные ожидания, представление о том, идет ли страна респондента в верном или неверном направлении, восприятие ЕС и уверенность в будущем.

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Также респондентов в странах классифицировали на оптимистов и пессимистов. В Ирландии и Дании 7 из 10 опрошенных признали себя оптимистами, тогда как пессимистами — менее двух.

— Это показывает, что в обеих странах оптимизм — это коллективный настрой, который разделяет почти все население. В противовес грекам, где 65% признали себя социально-пессимистичными, и только 2 из 10 (21%) — оптимистами, — резюмировали в исследовании.

Общеевропейский электронный опрос Жизнь, работа и Covid-19 показал, что в июле 2020 года в Дании была наибольшая доля людей, которые выражали оптимизм относительно будущего (71%), далее шла Ирландия (63%). Дания также имела самый высокий уровень удовлетворенности жизнью.

Греция зафиксировала самый низкий уровень оптимизма (34%) и второй самый низкий уровень удовлетворенности жизнью.

Примечание: Украина в этом рейтинге не представлена, ведь она не является страной — членом Европейского Союза.

Источник: Eurofound