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Дмитро Кудрявцев |

На границе между Сербией и Косово появились миротворческие силы НАТО

На границе между Сербией и Косово появились миротворческие силы НАТО

На границе между Сербией и Косово разместили миротворческую миссию под эгидой НАТО.

Военнослужащие армий Косово, США, Италии и Польши были передислоцированы туда после достижения соглашения о снижении напряженности, которая была вызвана спором из-за номерных знаков на транспортных средствах.

В частности, сообщается, что этнические сербы разблокировали дорогу возле двух пограничных переходов. Грузовики там находились в знак протеста против решения Косово отказать во въезде в страну машинам на сербских номерных знаках.

Кроме того, от границы были отведены косоварские полицейские силы спецопераций, которые должны были принудительно сменять номера автомобилей, въезжающих в страну.

В Приштине подчеркнули, что лишь повторяют действия сербских властей, которые они применяли к косоварам на протяжении десяти лет.

В рамках соглашения водители обеих государств обязаны прикреплять наклейки на эмблемы друг друга, которые размещены на номерах машин.

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Источник: AP

Фото: Depositphotos

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