В Москве похитили белорусского журналиста: мужчина уже на Окрестино

В Москве был похищен журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко из-за статьи об убитом минчанине Андрее Зельцере.

В частности, автор привел слова одной из одноклассниц Зельцера, которая положительно о нем отозвалась.

По информации белорусских правозащитников Можейко уже доставлен в минский изолятор временного содержания Окрестино, хотя еще 30 сентября он находился в Москве.

В свою очередь главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин подтвердил информацию об исчезновении журналиста.

— У нас пока нет точной информации. Мы не можем найти нашего парня. Он жил без семьи, и мы не можем выйти на связь ни с ним самим, ни с его родителями, — сказал он.

Позже стало известно, что в минской квартире Можейко прошел обыск в рамках уголовного дела о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.

Кроме того, сайт Комсомольской правды был заблокирован. Причиной такого решения в Министерстве информационной политики Беларуси назвали публикацию материала, который содержит информацию, угрожающей национальной безопасности путем искусственного нагнетания напряженности в обществе.

Читайте В Беларуси сотрудники КГБ задержали почти 50 человек после убийства айтишника

Напомним, во вторник, 28 сентября, сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси застрелили программиста Андрея Зельцера.

Силовики ворвались в квартиру айтишника в рамках рейда по отработке адресов участников протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Защищая семью и свое жилище, Зельцер якобы застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников КГБ, после чего его коллеги открыли ответный огонь из пистолетов. Жену программиста задержали по обвинению в соучастии убийству силовика, а о местонахождении дочери айтишника, которая также находилась в квартире, ничего не известно.

Источник: Новая газета

Фото: КГБ Белоруси