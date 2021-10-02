В Москве похитили белорусского журналиста: мужчина уже на Окрестино

В Москве был похищен журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко из-за статьи об убитом минчанине Андрее Зельцере.
В частности, автор привел слова одной из одноклассниц Зельцера, которая положительно о нем отозвалась.
По информации белорусских правозащитников Можейко уже доставлен в минский изолятор временного содержания Окрестино, хотя еще 30 сентября он находился в Москве.
В свою очередь главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин подтвердил информацию об исчезновении журналиста.
— У нас пока нет точной информации. Мы не можем найти нашего парня. Он жил без семьи, и мы не можем выйти на связь ни с ним самим, ни с его родителями, — сказал он.
Позже стало известно, что в минской квартире Можейко прошел обыск в рамках уголовного дела о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.
Кроме того, сайт Комсомольской правды был заблокирован. Причиной такого решения в Министерстве информационной политики Беларуси назвали публикацию материала, который содержит информацию, угрожающей национальной безопасности путем искусственного нагнетания напряженности в обществе.
Напомним, во вторник, 28 сентября, сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси застрелили программиста Андрея Зельцера.
Силовики ворвались в квартиру айтишника в рамках рейда по отработке адресов участников протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Защищая семью и свое жилище, Зельцер якобы застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников КГБ, после чего его коллеги открыли ответный огонь из пистолетов. Жену программиста задержали по обвинению в соучастии убийству силовика, а о местонахождении дочери айтишника, которая также находилась в квартире, ничего не известно.
Источник: Новая газета
Фото: КГБ Белоруси