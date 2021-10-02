В Польше школьница, которой десять лет, пришла в школу в состоянии алкогольного опьянения. В ее рюкзаке обнаружили бутылку с алкоголем.

Инцидент произошел в одной из начальных школ города Ломжа. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Впоследствии помощница комиссара городского отделения полиции в Ломжи Юстина Яновская подтвердила информацию о том, что девочка пришла на уроки пьяной.

По ее словам, ребенок находился в школе в состоянии алкогольного опьянения. В то же время алкотестер показал у нее 0,5 промилле алкоголя.

По предварительным данным, алкоголь, вероятно, школьница принимала непосредственно в учебном заведении. Ведь в ее сумке нашли выпивку.

Сейчас правоохранители устанавливают, откуда ребенок взял алкоголь. А само дело будет рассматривать польский суд по семейным делам.

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Источник: Wiadomosci