Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

В рюкзаке принесла алкоголь: в Польше 10-летняя девочка пришла на уроки пьяной

школярі, діти, школа

В Польше школьница, которой десять лет, пришла в школу в состоянии алкогольного опьянения. В ее рюкзаке обнаружили бутылку с алкоголем.

Инцидент произошел в одной из начальных школ города Ломжа. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Впоследствии помощница комиссара городского отделения полиции в Ломжи Юстина Яновская подтвердила информацию о том, что девочка пришла на уроки пьяной.

По ее словам, ребенок находился в школе в состоянии алкогольного опьянения. В то же время алкотестер показал у нее 0,5 промилле алкоголя.

По предварительным данным, алкоголь, вероятно, школьница принимала непосредственно в учебном заведении. Ведь в ее сумке нашли выпивку.

Сейчас правоохранители устанавливают, откуда ребенок взял алкоголь. А само дело будет рассматривать польский суд по семейным делам.

Читайте:

Источник: Wiadomosci

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка