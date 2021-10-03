На выборах в органы местной власти в Грузии по результатам подсчета 99% голосов лидирует правящая партия Грузинская мечта.

Такие предварительные данные выборов в органы самоуправления 2021 обнародовала Центральная избирательная комиссия Грузии.

Сейчас подсчитаны данные с 3742 избирательных участков (из 3743), или 99,97%. Таким образом, распределение голосов между партиями вряд ли существенно изменится.

По данным ЦИК, выборы выигрывает правящая партия Грузинская мечта, которая получила 46,68% голосов избирателей.

В то же время оппозиционная партия Единое национальное движение (ЕНД) соратников Саакашвили занимает второе место (30,7% голосов). Партию создал в октябре 2001 года сам Саакашвили. На днях его арестовали по возвращении в Грузию.

На третьем месте с большим отрывом (7,8% голосов избирателей) идет партия бывшего премьера Георгия Гахария За Грузию.

На четвертой позиции – партия Лело для Грузии (2,71% поддержки).

Остальные партии набирают менее 2% голосов.

Что касается выборов в Тбилиси, то по результатам подсчета 100% голосов там также побеждает правящая партия Грузинская мечта, которая набирает 40,33% поддержки.

На втором месте – Единое национальное движение Саакашвили (27,99% голосов).

Что касается других партий, то За Грузию Георгия Гахарии набирает 8,86% голосов, Лело – 3,63%.

По предварительным данным ЦИК, вторые туры выборов мэров могут пройти как минимум в 20 городах Грузии, среди которых Тбилиси, Рустави, Батуми, Зугдиди и Кутаиси.

В частности, в Тбилиси бывший футболист киевского Динамо Каха Каладзе получил 44,97% голосов, а кандидат от Единого национального движения Никанор Мелиа – 33,98%. Это означает, что в столице Грузии будет назначен второй тур.

Источник: Rustavi 2, ЦИК Грузии, Новости-Грузия