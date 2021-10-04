Пусть отсидит: в Грузии рассказали, когда Саакашвили сможет вернуться в Украину

Арестованный третий президент Грузии Михеил Саакашвили отправится в Украину только после того, как отбудет тюремный срок на собственной родине.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью местному телеканалу.

В частности, он напомнил, что Саакашвили по собственному желанию отказался от грузинского гражданства.

— Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отбудет срок, после которого сможет ехать, куда захочет, – подчеркнул Гарибашвили.

По словам главы грузинского правительства, Саакашвили просит отправить его в Украину надзирателей. Как отметил Гарибашвили, экс-президент Грузии осознал, что находится в сложном положении.

Задержание Саакашвили в Грузии – как это было

Утром, 1 октября, Саакашвили прибыл в Грузию, но уже вечером его задержали правоохранительные органы.

Министерство внутренних дел страны возбудило производство против политика за незаконное пересечение границы, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, для задержания была проведена специальная операция на высшем уровне. После этого Саакашвили был переведен в колонию Рустави.

На следующий день в страну прибыл временно поверенный Грузии в Украине.