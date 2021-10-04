4 октября стартует Нобелевская неделя, которая продлится до 11 октября.

Сегодня в 12.30 объявят имя лауреата премии по физиологии и медицине. 5 октября в 12.45 станет известно, кому достанется Нобелевская премия по физике, 6 октября в 12.45 – по химии, 7 октября в 14.00 – в литературе. Премию мира должны присудить 8 октября в 12.00, а 11 октября в 12.45 – премию по экономическим наукам.

Следить за награждением можно онлайн.

Так же, как хочется узнать имена победителей, внимание всего мира приковано к тому, удастся ли увидеть среди лауреатов женщин.

Тема гендерного равенства во время представления лучших ученых затрагивается не первый год. В прошлом году ситуация была довольно неплохой – из 11 названных лауреатов премии получили четыре женщины.

Это значительное достижение, ведь с 1901 года процент “женских” премий составляет лишь 6%.

За 119 лет мужчины становились лауреатами Нобелевской премии 876 раз, тогда как женщинам досталось 58 премий. А если учесть, что Мария Кюри получала премии дважды (в 1903 году – по физике и в 1911 – по химии), то получается, что удалось одержать победу лишь 57 женщинам.

Чуть лучше ситуация с присуждением премий мира и в литературе. В первом случае – 17 “женских” премий против 90 “мужских”, а во втором – 16 против 101.

Критической является ситуация с назначением премии по экономическим наукам и физике. За достижения в экономике были отмечены всего две женщины, тогда как мужчин аж 84, а премию по физике вручили четырем женщинам и 212 мужчинам.

Факты ICTV совместно с гендерным экспертом Мариной Лукьяновой выясняли, почему среди Нобелевских лауреатов так мало женщин и какие факторы на это влияют.

Почему так мало женщин в науке

Марина Лукьянова отмечает: для того, чтобы понять природу гендерной дискриминации в науке, стоит обратиться к истории.

– С античных времен женщины не имели доступа к образованию. В лучшем случае они получали домашнее обучение, которое не имели возможности должным образом применить, ведь женским назначением считались семья и материнство. Средневековые философы пришли к выводу, что женщины не способны к мышлению и анализу – только к воспроизводству. Именно поэтому вкладываться в женские образовательные учреждения, социальные институты считалось бесперспективным, – объясняет эксперт.

Построить карьеру с нуля для женщин не было возможности, поскольку карьерный путь был чаще всего определен заранее и переходил от отца к сыну, минуя дочь, которая готовилась с рождения к замужеству и воспринималась семьей как отрезанный ломоть.

– Для женщин оставалось доступным духовное образование, и именно монахини были одними из самых образованных женщин своего времени. Со времен Просвещения, когда женщины начали понемногу получать доступ к образованию, бремя “женского назначения” никто с них не снимал, ведь мужчины желали, чтобы жена занималась вопросами семьи и занималась воспитанием детей, – объясняет Марина Лукьянова.

Именно благодаря этим факторам мужчины имели значительно больше возможностей становиться признанными учеными. В ХХ веке ситуация начала меняться. Однако первым женщинам-ученым в своих областях, кроме занятий наукой, приходилось бороться с гендерными стереотипами вплоть до середины века, а иногда приходится до сих пор.

Почему наиболее критичен гендерный баланс в экономике и физике

– Женщины действительно меньше представлены в естественных науках, потому что до сих пор существует миф в обществе, что женщины меньше способны к естественным и техническим специальностям, чем мужчины. Поэтому, когда женщина достигает успехов и получает премию, она тратит обычно больше усилий, чем мужчина, потому что, кроме работы в науке, пробивает стеклянный потолок и борется со стереотипами, – отмечает гендерный эксперт.

Так произошло с Лиз Мейнтнер (1878 – 1968 гг.) и Розалинд Франклин (1920 – 1958 гг.), которые разработали базу исследований, но Нобелевские премии получили мужчины.

Влияют ли стереотипы на выбор женщинами профессии

Большую роль в выборе будущей профессии играет образец для подражания.

– В школьных кабинетах и учебниках мы видим портреты мужчин-ученых. Девочек не направляют в этом направлении, и они могут считать, что это не то направление, которое они смогут выбрать как дело своей жизни, – говорит эксперт.

Вопрос стереотипа, убеждает Марина Лукьянова, также имеет место, ведь когда женщина идет в мужскую среду, то должна постоянно доказывать, что она достойна своего места.

– Как показывают исследования, даже в развитых странах женщины больше занимаются воспитанием детей и домашней работой. А это также то время, которое жертвуется не в пользу работы, – объясняет она.

Как достичь гендерного баланса в науке

Если речь идет о научном конкурсе и других соревнованиях, то одним из способов избежания подобных рисков является обеспечение гендерно-сбалансированного “пула” кандидатов и кандидаток, а сам отбор следует проводить без учета гендера.

– Лучше всего проводить его по принципу слепого прослушивания (это метод отбора в оркестры, при котором комиссия не видит, а только слышит, кандидата или кандидатку, – Ред.). Есть данные, что оценки занижаются, когда знают, что проекты подготовили женщины, – говорит эксперт.

“Слепые” по гендеру конкурсы могут нивелировать эту проблему.

– Как я уже говорила, женщина, попадая в среду, считающуюся “мужской”, должна работать гораздо больше и постоянно доказывать, что достойна своего места. Поэтому не думаю, что при условии упорного труда продукт окажется хуже, – заключает Марина Лукьянова.

Гендерный баланс в украинской науке

Тот факт, что женщины в Украине становятся докторами наук, гендерный эксперт может объяснить как эмансипацией украинского общества, так и с недофинансированием науки.

Ведь мужчины, над которыми довлеет гендерный стереотип “кормильца семьи”, покидают научную сферу как такую, где не могут достаточно заработать, и выбирают более финансово перспективную профессию. Поэтому такие нюансы, говорит Марина Лукьянова, следует учитывать, чтобы не переоценивать достижения гендерного равенства в Украине.

Вместе с тем, добавляет: феминистическое движение продолжает борьбу за доступ женщин в научной сфере на всех уровнях, и постепенно это приводит к определенным сдвигам и переменам.

Благодаря этому в ближайшее время женские достижения в научной сфере станут более заметными, а также будет увеличиваться количество нобелевских лауреаток.