4 октября в северном итальянском регионе Лигурия сильные дожди спровоцировали мощные наводнения и оползни.

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыли автомагистраль Савона-Турин и впервые в истории временно приостановили подсчет голосов на местных выборах.

Региональный советник по вопросам гражданской защиты Джакомо Джампедтроне сообщает о том, что муниципалитет и префектура Савоны обдумывает вариант смены места расположения для обеспечения волеизъявления граждан.

В муниципалитете Кампороссо, что в провинции Империя, закрыли центр вакцинации против коронавируса PalaBigauda Asl1. Всех граждан, которые записались на прививки, просят перенести дату вакцинации.

По словам главы Лигурии Джованни Тоти, в коммуне Россильоне за последние 12 часов выпало более 600 мм осадков. По предварительным данным, на прекращение дождя пока рассчитывать не приходится.

Из-за непогоды фактически затоплен муниципалитет Понтинвреа. Пять семей эвакуировали.

Приостановлены выборы и закрыты автомагистрали – Италия страдает от мощного ливня / 4 фотографии

Мэр города Альтаре сообщает, что местная власть сбилась со счета, сколько оползней произошло за время непогоды.

Учеников эвакуировали из школ средствами гражданской защиты муниципалитета.

В пожарные части поступают многочисленные сообщения о падениях деревьев и затоплении в разных районах.

Источник: La Repubblica

Фото: Giovanni Toti