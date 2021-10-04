4 октября в северном итальянском регионе Лигурия сильные дожди спровоцировали мощные наводнения и оползни.
Из-за неблагоприятных погодных условий закрыли автомагистраль Савона-Турин и впервые в истории временно приостановили подсчет голосов на местных выборах.
Региональный советник по вопросам гражданской защиты Джакомо Джампедтроне сообщает о том, что муниципалитет и префектура Савоны обдумывает вариант смены места расположения для обеспечения волеизъявления граждан.
В муниципалитете Кампороссо, что в провинции Империя, закрыли центр вакцинации против коронавируса PalaBigauda Asl1. Всех граждан, которые записались на прививки, просят перенести дату вакцинации.
По словам главы Лигурии Джованни Тоти, в коммуне Россильоне за последние 12 часов выпало более 600 мм осадков. По предварительным данным, на прекращение дождя пока рассчитывать не приходится.
Из-за непогоды фактически затоплен муниципалитет Понтинвреа. Пять семей эвакуировали.
Мэр города Альтаре сообщает, что местная власть сбилась со счета, сколько оползней произошло за время непогоды.
Учеников эвакуировали из школ средствами гражданской защиты муниципалитета.
В пожарные части поступают многочисленные сообщения о падениях деревьев и затоплении в разных районах.
Источник: La Repubblica
Фото: Giovanni Toti