В католической церкви Франции с 1950 года действовали тысячи священников-педофилов. Об этом говорится в отчете Независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви (CIASE).

Руководитель CIASE Жан-Марк Сове сообщил, что комиссия в рамках расследования нашла доказательства от 2 900 до 3 200 человек среди 115 тыс. бывших и нынешних священников, причастных к различным случаям сексуального насилия.

— Это минимальная цифра, — добавил Сове.

Комиссия должна обнародовать расширенный отчет 5 октября. Он базируется на архивах церкви, суда и полиции, а также на опросах жертв.

Расследование было осуществлено Французской католической церковью в 2018 году после ряда скандалов в других странах.

Сове рассказал в интервью французской газете Le Monde, что коллегия передала доказательства прокурорам в 22 делах, где все еще можно возбудить уголовные дела.

Он добавил, что епископам и другим высшим церковным чиновникам сообщили об обвинениях против людей, которые еще живы.

В состав комиссии входили врачи, историки, социологи и теологи. За 2,5 года расследования они опросили более 6,5 тыс. жертв и свидетелей. Окончательный отчет комиссии содержит 2,5 тыс. страниц.

Кристофер Лэмб из римо-католического издания The Tablet, сказал в комментарии ВВС, что скандалы со злоупотреблениями погрузили церковь в “ее самый большой кризис за… 500 лет“.