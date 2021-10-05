Бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт обвинила 20-го президента Франции Валери Жискар д’Эстена в домогательстве во время встречи во французском посольстве в Копенгагене, проходившей более 10 лет назад.

Об этом Торнинг-Шмидт написала в своих мемуарах.

— Я увидела, что Жискар д’Эстен сел рядом со мной. Он схватил меня за бедро, протянув руку под столом. Это было абсолютно безумно. Я не понимала, что происходит. Поэтому решила пересесть на другое место, — написала она.

Торнинг-Шмидт отметила, что сегодня это бы назвали сексуальным домогательствам, но тогда это не было так.

— Был другое время, но я восприняла это как неуместный случай. Меня эта ситуация очень разозлила, — сказал Торнинг-Шмидт.

Встреча, которую возглавлял сам Жискар, проходила ориентировочно в 2002 году в рамках съезда политиков. Цель мероприятия — разработка конституции Европейского союза.

К тому времени французский политик уже не был президентом, но участвовал в заседаниях Конституционного совета Франции. А Торнинг-Шмидт еще не была премьер-министром, в начале 2000-х она была депутатом Европарламента.

Жискар умер в декабря 2020 года в возрасте 94 лет.

Отметим, что 54-летняя Торнинг-Шмитт была первой женщиной, возглавившей правительство Дании в 2011-2015 годах.

Она была лидером Социал-демократической партии. После ухода из правительства руководила группой помощи Save the Children в 2016-2018 годах.

Источник: France24