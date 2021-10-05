Грузинские СМИ обнародовали видео задержания бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которое произошло 1 октября в Тбилиси.

Видеокадры задержания Саакашвили длительностью 22 секунды обнародовали 5 октября.

На нем видно, как на экс-главу Грузии одевают наручники, а на столе стоятт водка, хлеб и хинкали.

Прежде чем уйти с правоохранителями, Саакашвили допивает содержимое стакана.

1 октября Михеила Саакашвили задержали на квартире человека по имени Элгуджа Цомая. Самому владельцу квартиры, где находился Саакашвили, выдвинули подозрение. Ему инкриминируют сокрытие преступлений. Мужчине грозит лишение свободы от одного до четырех лет.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него позже нарушили четыре уголовных дела, по двум из которых уже есть приговоры. Против него также возбудили дело о незаконном пересечении границы.

В СИЗО экс-президент Грузии объявил голодовку, а президент страны Саруме Зурабишвили заявила, что не оставит его ни за что.

В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства, а пятый президент Украины Петр Порошенко в том же году дал ему украинское гражданство, но спустя два года забрал. В 2019 году указом президента Украины Владимира Зеленского его ему вернули.