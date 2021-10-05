В Чили президенту хотят объявить импичмент из-за Pandora Papers

В Чили депутаты от оппозиции собираются выдвинуть на рассмотрение правительства вопрос об импичменте президента страны Себастьяна Пиньеры. Это произошло после того, как чилийский лидер стал одним из фигурантов Pandora Papers.

Масштабное расследование международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) раскрыло, что семья Пиньеры продала свою долю акций горнодобывающей компании Minera Dominga в 2010 году семье бизнесмена Карлоса Делано. Часть соглашения была проведена через офшор на Британских Виргинских островах.

Платеж этого соглашения был разбит на три взноса. Последнюю часть средств Пиньера получил лишь после того, как правительство отказалось признавать территорию, где расположен рудник, заповедной зоной.

В Чили рудники Minera Dominga расположены рядом с Национальным заповедником пингвинов Гумбольдта.

Пресс-служба президента Чили после обнародования документов Pandora Papers опровергла участие Пиньеры в оффшорных сделках.

— Вышеуказанные события, касающиеся продажи рудника Dominga, уже были тщательно расследованы Генеральной прокуратурой и судами в 2017 году, и прокуратура рекомендовала закрыть дело ввиду отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции, — говорится в заявлении.

Доклад Pandora Papers опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В нем 11,9 млн конфиденциальных документов, связанных с функционированием самых популярных оффшорных зон в мире.

В анализе документов принимали участие более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC, The Washington Post из США, Le Monde и другие.

Источник: Biobio