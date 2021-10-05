Во Франции Независимая комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви (CIASE) обнародовали результаты масштабного расследования. В нем подтверждено, что более 200 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви Франции за последние 70 лет.

Глава CIASE Жан-Марк Сове сказал, что оценка, основанная на научных исследованиях, включает злоупотребления, совершенные священниками и другими священнослужителями, а также нерелигиозными людьми, причастными к церкви. По его словам, около 80% жертв — мужчины.

— Последствия очень серьезные. Около 60% мужчин и женщин, подвергшихся сексуальному насилию, сталкиваются с серьезными проблемами в своей повседневной или половой жизни, — сказал Сове.

Документ, подготовленный независимой комиссией, содержит 2,5 тыс. страниц. Он свидетельствует о том, что католическая церковь во Франции, как и в других странах, столкнулась с раскрытием позорных тайн, которые давно скрывались.

В отчете говорится, что за последние 70 лет церковь приютила примерно 3 тыс. насильников над детьми — две трети из которых священники. Сове сказал, что общее число жертв включает около 216 тыс., которые стали жертвами насилия со стороны священников и других священнослужителей.

Комиссия работала в течение 2,5 лет, выслушивая жертв и свидетелей и изучая архивы церкви, суда, полиции и прессы, начиная с 1950-х годов. На горячую линию, которая стартовала в начале расследования, поступило 6,5 тыс. звонков от возможных жертв или людей, которые говорили, что знают жертву.

Сове отметил, что 22 вероятных преступления, которые еще могут возбудить, были переданы прокуратуре. Более 40 дел, которые слишком старые для судебного преследования, но касаются предполагаемых преступников, которые еще живы, передали представителям церкви.

Дело священника Прейна

В марте 2020 года суд Лиона приговорил к пяти годам заключения Бернарда Прейна. Его обвинили в насилии сексуального характера над несовершеннолетними.

Прейн признал, что в течение десятилетий изнасиловал более 75 мальчиков.

Одна из жертв Прейна Франсуа Дево, который является руководителем группы жертв La Parole Libérée, сказал агентству Associated Press, что “с этим докладом французская церковь впервые попробует найти корень системной проблемы”. Он сказал, что количество жертв, которые идентифицируются в отчете, — это минимум.

Дело Прейна привело к отставке в прошлом году архиепископа Лиона кардинала Филиппа Барбарена, которого обвинили в том, что он не сообщил о насилиях в правоохранительные органы, когда узнал о них в 2010-х годах.

Французские архиепископы в обращении к прихожанам во время воскресной мессы по всей стране сказали, что публикация доклада является “испытанием истины и тяжелым и серьезным моментом”.

Папа Франциск в мае 2019 года опубликовал новаторский новый церковный закон, который обязывает всех католических священников и монахинь во всем мире сообщать церковной власти о сексуальном насилии и сокрытия со стороны начальства.