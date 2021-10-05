Правительству премьер-министра Румынии Кыцу объявили вотум недоверия

Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра страны Флорина Кыцу.

Предложение о вотуме выдвинула на прошлой неделе оппозиционная Социал-демократическая партия. Это постановление поддержал 281 депутат из 234 необходимых голосов.

— Парламент принимает предложение о недоверии и отзывает доверие, оказанное правительству, — сказал президент Палаты депутатов Людовик Орбан после завершения процесса голосования.

У Социал-демократической партии считают, что работа Кабинета министров Кыцу стала причиной ухудшением экономической ситуации в стране и привела к снижению уровня жизни в Румынии.

За вотум не голосовали центристская партия USR Plus, которая вышла из коалиции, а также партия UDMR, которая выражает интересы венгерских меньшинств.

Флорин Кицу занял премьерское кресло меньше года назад. Его правительство почти сразу начали критиковать за распространения в стране коронавирусной инфекции, а сама страна находится на одном из последних мест по уровню вакцинации.

В июне румынская оппозиция уже выступала с предложением вынести вотум недоверия правительству, но тогда парламент проголосовал против этой инициативы.

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Источник: BalkanInsight