Как минимум 103 происшествия с участием наемников ЧВК Вагнер в ЦАР были задокументированы.

Бойцы российской частной военной компании Вагнер совершали зверские преступления в Центральноафриканской Республике.

Как выяснили журналисты, это происходило, когда правительство ЦАР пыталось защитить страну от повстанцев.

— Этот доклад подтверждает утверждения ООН о том, что подразделения группы Вагнера несут ответственность за убийства мирных жителей, групповые изнасилования и пытки, — сообщают журналисты.

Уточняется, что сотни вагнеровцев до сих пор находятся в ЦАР и поддерживают режим президента Фостен-Аршанжа Туадеры. Тем временем повстанцы пытаются изменить результаты выборов, которые, по их словам, нынешний лидер страны проиграл.

Сделка между Россией и ЦАР открывает первой доступ к природным ресурсам страны. Тем не менее, местные власти Центральноафриканской республики дали согласие на расследования из-за огромного количества доказательств зверств бойцов ЧВК Вагнера, среди которых – убийства детей.

Как минимум 103 подобных происшествия, которые были совершены российскими наемниками, были задокументированы. Речь идет о внесудебных казнях, произвольных арестах и пытках.

Что примечательно, российский МИД на запрос о комментарии по поводу этого доклада, так и не ответил. Более того, ведомство отрицает выводы доклада, который был представлен в Организации Объединенных Наций.

Источник: The Times