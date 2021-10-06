Подземные толчки никак не утихают во всем мире. Так, очередное мощное землетрясение зафиксировали возле побережья Японии во вторник, 5 октября.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера произошло возле восточного побережья острова Хонсю.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 67 км от города Хатинохе. Отметим, что здесь проживают почти 240 тыс. человек.

На данный момент информации о пострадавших и о масштабах последствий землетрясения неизвестно.

Уже несколько недель подряд в разных частях мира фиксируют землетрясения. В частности, в Австралии, Иране и даже Украине.

В конце сентября в Австралии зафиксировали одно из самых мощных землетрясений за последние годы. Сила подземных толчков составила 5,9 баллов.

На греческом острове Крит уже зафиксировано два таких случая только за один месяц. Магнитуда землетрясения составила 5,3 — 5,8 по шкале Рихтера.

А вот в Китае сила подземных толчков достигала отметки 6.0. В результате этого три человека погибли и 60 травмированных, трое из которых имеют серьезные повреждения.

В Украине же фиксировали землетрясение в Карпатах, на Тернопольщине и Прикарпатье. Сила подземных толчков не превышала 5-ти баллов.

Источник: EMSC