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Дмитро Кудрявцев |

Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды: пять стран выдвинули требования

транзит газу

В среду, 6 октября, пять стран призвали Евросоюз принять экстренные и серьезные меры, чтобы смягчить удар из-за резкого роста цены на газ в Европе.

Соответствующее требование в совместном заявлении выдвинули, в частности, Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния.

Они призвали провести тщательное расследование причины резкого роста цен и разработать план для немедленной реакции на этот процесс.

— ЕС должен координировать закупки, чтобы повысить нашу переговорную позицию, – сказали министры в совместном заявлении.

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия представит набор мер, которые смогут принять правительства европейских стран для смягчения последствий такого скачка цен.

Тем временем по данным лондонской биржи ICE, днем цена побила новый рекорд, преодолев отметку в $1700 за одну тысячу кубических метров.

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Для сравнения, накануне фьючерсы показали отметку в $1277 за тысячу кубометров кубов.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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