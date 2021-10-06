Во Франции 4 октября перехватили грузовое судно, которое следовало из Бразилии в бельгийский Антверпен. Правоохранители задержали экипаж судна M/V Trudy вблизи города Дюнкерк по подозрению в контрабанде наркотиков.

Непосредственно в порту Дюнкерка полиция обнаружила на борту судна более 1 тонны кокаина.

Экипаж судна состоит из 20 человек, среди которых граждане: Египта, Филиппин, РФ, Эфиопии и Украины. Капитан судна — гражданин Румынии. Весь экипаж задержали.

Следствие по делу ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью в Париже. Именно во французскую столицу переправили экипаж судна после трехдневного содержания.

В МИД Украины 6 октября подтвердили, что среди задержанных членов экипажа Trudy есть гражданин Украины.

— Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь. Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств, — сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Известно, что судно следовало под флагом Либерии. Правоохранители обнаружили 1 127 кг кокаина в трюме. Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро.

Источник: La Voix du Nord, МИД Украины