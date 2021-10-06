Pandora Papers: В странах мира запускают расследования из-за данных об оффшорах, но не в РФ

Государственные органы по меньшей мере восьми стран объявили, что проведут расследование финансовой деятельности некоторых своих граждан и организаций после публикации финансовых документов Pandora Papers.

Как сообщили в Международном консорциуме журналистов-расследователей (ICIJ), который исследовал документы и обнародовал досье Pandora Papers, на публикацию сразу отреагировали должностные лица в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии и Панаме.

В этих странах быстро пообещали провести расследование.

В Испании налоговое ведомство объявило, что расследует возможные преступления людей, которые фигурируют в Pandora Papers.

В Бразилии на публикацию отреагировал лидер оппозиции в законодательном органе Алессандро Молон. Он отметил, что попросит правоохранительные органы страны расследовать возможную оффшорную деятельность министра экономики Пауло Гедеса и главы центрального банка Бразилии Роберто Кампоса Нето.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заверил, что против всех граждан, упомянутых в Pandora Papers, будет проведено расследование. По словам политика, в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

– Мы приветствуем Pandora Papers, изобличающие богатство элит, нажитое нечестным путем, накопленное вследствие уклонения от уплаты налогов и коррупции и отмытое в финансовые “гавани”, — написал Хан в своем Twitter-аккаунте.

В Pandora Papers были раскрыты оффшорные активы ключевых фигур из ближайшего окружения премьера Пакистана, включая министра финансов и одного из его главных финансовых спонсоров.

В правительстве Панамы сообщили, что начнут следить за оффшорными поставщиками, упомянутыми в Pandora Papers. По данным журналистов-расследователей, один из этих поставщиков, юридическая фирма Alcogal со штаб-квартирой в Панаме, играла важную роль в оказании помощи политикам Латинской Америки в создании подставных компаний в налоговых “гаванях”.

Кроме того, налоговые органы Панамы заявили, что будут проверять всех налогоплательщиков, упомянутых в расследовании.

В налоговом управлении Австралии отметили, что информация Pandora Papers их заинтересовала. И хотя в ведомстве обычно не опираются на утечки данных, однако на этот раз там проанализируют информацию журналистов. Если подтвердится, что фигуранты Pandora Papers действительно причастны к махинациям, их могут ожидать серьезные последствия.

Запустят расследование и в Чехии. Согласно данным Pandora Papers, в 2009 году премьер-министр этой страны Андрей Бабиш использовал оффшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу Франции на 22 млн долларов.

В полиции Чехии сообщили, что начнут расследование фактов, изложенных в Pandora Papers. Там отметили, что проведут расследование не только относительно премьера Бабиша, но и в отношении всех граждан Чехии, которые фигурируют в документах об оффшорах.

В то же время в Чили депутаты от оппозиции собираются выдвинуть на рассмотрение правительства вопрос об импичменте президента страны Себастьяна Пиньеры. Чилийский лидер стал одним из фигурантов Pandora Papers.

В то же время в России “не заметили” нарушений. Среди фигурантов Pandora Papers оказалось близкое окружение президента России Владимира Путина, в том числе женщина, которую называют его любовницей и происхождение денег которой неизвестно.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже поставил под сомнение достоверность расследования Pandora Papers. По словам Пескова, дальнейшее расследование в РФ по этому поводу не планируется.

– Честно говоря, мы не увидели в этом никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина, — заявил он.

Что такое Pandora Papers?

Pandora Papers – это большая база документов об оффшорных операциях, что попала в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Серия расследований, посвященных оффшорным активам известных людей со всего мира (более 200 стран и территорий), была обнародована 3 октября этого года.

Среди фигурантов Pandora Papers есть более чем 330 политиков и 130 миллиардеров из списка Forbes, а также знаменитости, члены королевских семей и тому подобное.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании, больше всего украинцев – 38. Это можно увидеть на карте Pandora Papers, где отображается скопление политиков со скрытыми доходами по странам.

В целом речь идет об объеме данных размером 2,94 терабайта (или о 11,9 млн записей).

К их исследованию были привлечены более 600 журналистов из 150 средств массовой информации в 117 странах мира.

Источник: International Consortium of Investigative Journalists