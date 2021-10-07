$145 млрд за 20 лет: на что США потратили деньги в Афганистане

США за 20 лет пребывания в Афганистане потратили на восстановление и развитие страны более $145 млрд, однако потоки денег порой не контролировались.

Поэтому американский Конгресс в 2008 году решил основать надзорный орган по восстановлению Афганистана (SIGAR). Его аудит показал, что большие суммы США потратили впустую, а часть просто разворовали.

CNN опубликовал топ-10 примеров расточительства и хищения США в Афганистане.

Тарахильская электростанция

Станция введена в эксплуатацию в 2007 году в качестве подстраховки для Кабула в случае нарушения электроснабжения из Узбекистана.

Гигантская станция работала на дизельных турбинах, однако в стране не хватало собственного топлива, и его приходилось поставлять грузовиками.

Строительство самого объекта обошлось в $335 млн, а на топливо шло около $245 млн ежегодно.

По данным SIGAR, станция использовалась только примерно на 2,2% мощности, поскольку правительство страны не могло позволить себе это топливо.

Флот грузовых самолетов, которые летали только год

Военно-воздушным силам Афганистана были нужны грузовые самолеты. Поэтому в 2008 году Пентагон выбрал для этого 16 итальянских G222, предназначенных для взлета и посадки на неровных полосах. Стоимость этого флота составила $549 млн.

Самолеты выполняли свои функции лишь год. А уже через шесть лет их продали на металлолом более чем за $40 тыс.

Ненужный лагерь морской пехоты в пустыне

В опасной провинции Афганистана — Гильменд — в 2010 году начали строить большую базу Лезернек. Хотя два генерала морской пехоты говорили, что она не нужна.

Строили базу долго, и она обошлась в $36 млн. Американская армия так и не использовала ее. А лагерь Лезернек отдали афганцам, которые отказались от него.

$28 млн на лесной камуфляж

В 2007 году для афганской армии заказали новую форму. Министр обороны Афганистана Абдул Вардак требовал редкий камуфляж Spec4ce Forest от канадской компании HyperStealth.

Всего было заказано 1,3 млн комплектов одежды по цене $43-80 за каждый, но стартовая цена была $25.

Форма никогда не тестировалась и не использовалась в полевых условиях, при том что лесной покров страны составляет лишь 2,1%.

Однако в Минобороны США уверяют, что большинство боев продолжались таки в зеленых районах страны.

Борьба с производством опиума

$1,5 млн в день тратили с 2002 по 2018 год. Но это было бесполезным делом, поскольку Талибан с каждым годом наращивал производство опиума за счет сельских жителей.

Кольцевая дорога вокруг страны

Дорожные работы финансировали за счет многочисленных грантов и доноров. На строительство ушло $249 млн, но вместо дороги в 233 км построить успели лишь 15%.

С марта 2014 по сентябрь 2017 года работы не велись, а все, что было построено, пришло в запустение.

Отель в Кабуле, который так и не открыли

Рядом с посольством США в Кабуле был сдан в эксплуатацию крупный гостинично-жилой комплекс, на который правительство США потратило $85 млн.

В 2016 году SIGAR выяснил, что все деньги исчезли и комплекс не достроили. В то же время посольству пришлось обеспечивать безопасность объекта за дополнительные расходы.

Фонд, который потратил на себя больше, чем на Афганистан

В 2009 году Пентагон создал Целевую группу по бизнесу и операциям по обеспечению стабильности (TFBSO), на которую Конгресс выделил $823 млн.

Во время аудита установили, что фонд потратил $359 млн на свои расходы, $23,1 млн отдал фирмам, которые наняли руководство TFBSO, а еще $150 млн выделил на виллы для своего персонала.

Лечебные учреждения в море

Более трети из 510 проектов по строительству больниц так и не выполнили. Один объект вообще оказался в Средиземном море, еще 13 находились за пределами страны. А еще 189 объектов не нашли нигде.

Кражи и злоупотребления

Надзорный орган с $134 млрд проверил $​​63 млрд, которые использовали США для восстановления Афганистана. Однако из этих денег $19 млрд были потеряны вследствие растрат, мошенничеств и злоупотреблений.

Между тем в Минобороны заявили, что будут обжаловать некоторые данные аудита, которые могут быть неточными.

По данным Пентагона, общие расходы на войну в Афганистане составили $825 млрд, однако это минимальная оценка. Даже президент Джо Байден подчеркивал, что расходы превысили $2 трлн, и цифра будет увеличиваться, в частности из-за расходов на уход за ветеранами и выплаты по кредитам.