Группа следователей назвала имя серийного убийцы Зодиака спустя полвека

Независимая группа расследователей в США заявила, что раскрыла тайну серийных убийств в Калифорнии в конце 1960-х годов и установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак.

Группа The Case Breakers, которая состоит из 40 бывших следователей правоохранительных органов, использовала для идентификации убийцы новые показания и судебно-медицинские доказательства. Об этом говорится в их релизе.

— The Zodiac Killer has finally been identified as Gary Francis Poste according to a team of independent investigators.

Poste passed away in 2018 and was allegedly responsible for no less than five murders in 1968 and 1969. pic.twitter.com/tRp5jKaM4h

