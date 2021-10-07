Группа следователей назвала имя серийного убийцы Зодиака спустя полвека

Независимая группа расследователей в США заявила, что раскрыла тайну серийных убийств в Калифорнии в конце 1960-х годов и установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак.

Группа The Case Breakers, которая состоит из 40 бывших следователей правоохранительных органов, использовала для идентификации убийцы новые показания и судебно-медицинские доказательства. Об этом говорится в их релизе.

— The Zodiac Killer has finally been identified as Gary Francis Poste according to a team of independent investigators. Poste passed away in 2018 and was allegedly responsible for no less than five murders in 1968 and 1969. pic.twitter.com/tRp5jKaM4h — LADbible (@ladbible) October 6, 2021

Считается, что убийца по прозвищу Зодиак совершил не менее пяти убийств в Северной Калифорнии с 1968 до 1969 год.

По информации The Case Breakers, им оказался маляр Гэри Фрэнсис Пост, который умер в 2018 году в возрасте 80 лет. Издание CNN пыталось связаться с членами семьи предполагаемого убийцы, но они не увенчались успехом.

Департамент полиции Сан-Франциско в ответ на заявление The Case Breakers заявил, что расследование еще не завершилось. В ФБР тоже подтвердили, что дело еще не закрыто.

— Дело убийцы Зодиака остается открытым. У нас нет новой информации, которой можно было бы поделиться, — заявили в ФБР.

Убийца Зодиак прославился тем, что писал письма в полицию и местных СМИ, хвастаясь своими убийствами до 1974 года. Он утверждал, что убил 37 человек, а в своих письмах оставлял зашифрованные сообщения.

Правоохранители так и не смогли поймать или узнать имя убийцы. Проблемой его поиска было то, что жертвы давали совершенно разные показания.

Основным подозреваемым по этому делу был американец Артур Ли Аллен, которого задержали и осудили за развращение несовершеннолетних. О его причастности до сих пор продолжаются споры: показания свидетелей и процедура опознания подтверждают его виновность, а экспертизы почерков и ДНК — отрицают. Сам Аллен умер еще в 1992 году.

В 2007 году на экраны вышел детектив режиссера Дэвида Финчера под названием Зодиак. В его основе лежат события, связанные с расследованием дела Зодиака.