В Германии судят 100-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен

В Берлине судят бывшего 100-летнего охранника концлагеря времен Второй мировой войны. Его обвиняют в содействии к убийствам тысяч заключенных.

Мужчина был членом военно-полицейской организации СС в Третьем Рейхе. Его обвиняют по 3 518 пунктах причастности к убийству в концлагере Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 год.

Подсудимого зовут Йозеф С. Несмотря на его почтенный возраст, его признали достаточно пригодным для того, чтобы предстать перед судом. В то же время было решено, что заседание может длится не более 2,5 часов ежедневно.

В числе преступлений, которые, по словам прокуроров, он совершил, расстрел советских военнопленных и убийство других пленных с помощью Циклона-В (ядовитый газ, применяя который, в концлагерях убивали евреев во время Холокоста. — Ред.).

— Его обвиняют в содействии жестоким и коварным убийствам, говорится в сообщении суда в Нейруппини, близ Берлина.

Там добавили, что мужчина способствовал “созданию и поддержанию опасных для жизни условий в лагере”.

В последние годы было выдвинуто множество обвинений против теперь уже пожилых людей, которые были охранниками лагерей, за преступления против человечности, совершенные во время Второй мировой войны.

На прошлой неделе 96-летняя бывшая секретарша концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фухнер сбежала перед началом суда по своему делу, но спустя несколько часов ее поймала полиция.

Концлагерь Заксенхаузен создали в 1936 году в окрестностях Берлина. Сначала его использовали как тренировочный центр для офицеров СС.

В этом лагере совершались казни советских военнопленных. Заксенхаузен не был разработан как лагерь смерти, а систематические убийства евреев происходили в концлагерях на востоке. В период с 1936 до 1945 год там содержалось более 200 тыс. человек.

В лагере Заксенхаузен погиб украинский поэт Олег Ольжич. А среди заключенных были украинские националисты Тарас Бульба-Боровец, Степан Бандера, Андрей Мельник, Олег Штуль, а также деятель ОУН Ярослав Стецько и экс-секретарь Украинской Центральной Рады Евгений Онацкий.