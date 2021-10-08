Один из двух лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года – Дмитрий Муратов назвал присуждение награды заслугой своего издания и всех погибших коллег-журналистов.
Муратов является одним из основателей и главным редактором российского оппозиционного издания Новая газета, которое известно своими журналистскими расследованиями.
Издание освещало темы войны в Чечне, коррупции в России, преследования и нарушения прав человека, применения российских войск за рубежом (в частности, на украинском Донбассе).
Из-за своей профессиональной деятельности погибли шесть журналистов издания Новая газета. Так, накануне, 7 октября, исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки Анны Политковской. Это преступление так и не раскрыли. Политковская писала разоблачительные статьи о войне в Чечне.
Кроме того, погибли Игорь Домников (2000), Юрий Щекочихин (2003), Анастасия Бабурова (2009), а также адвокат Станислав Маркелов (2009) и правозащитница Наталья Эстемирова (2009), которые сотрудничали с редакцией издания.
Именно об этом вспомнил Дмитрий Муратов, комментируя присуждение Нобелевской премии мира. Он назвал решение Нобелевского комитета заслугой всего издания и погибших коллег-журналистов.
– Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это Новая газета. Это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем. Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов, — подчеркнул Муратов.
Он также признался, что не ответил на звонок из Норвегии – из Нобелевского комитета – о присуждении премии.
– Я работал, был занят. Мне звонили из Нобелевского комитета, но я не взял трубку, — отметил журналист.
Муратов намерен перевести часть Нобелевской премии на помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.
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Стоит отметить, что Дмитрий Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира после распада СССР.
До этого премию получали физик и правозащитник Андрей Сахаров (в 1975 году), а также президент СССР Михаил Горбачев (1990).
Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали филиппино-американская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения взглядов и борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России.
Источник: Deutsche Welle, Новая газета