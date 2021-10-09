Страны G-20 готовятся ввести глобальный минимальный налог

Страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития договорились о глобальном минимальном налоге на уровне 15%. Подписание соответствующего соглашения ожидается на саммите в Риме в конце октября.

СМИ сообщают, что отныне технологические гиганты как, к примеру, Amazon, Facebook будут обязаны платить налоги в странах, где продаются их товары даже если они там физически не присутствуют.

Детали должны согласовать на следующей неделе в Вашингтоне во время встречи министров финансов стран G-20. Документ должен вступить в силу до 2023-го года.

Со своей стороны Белый дом обнародовал заявление президента США Джо Байдена по достижению соглашения. Он заявил: это является подтверждением того, что Америка продвигает экономические интересы работающих американских семей.

— В течение десятков лет, американские работники и налогоплательщики платили за налоговую систему, которая предоставляла преимущества мультинациональным корпорациям, выводившим рабочие места и прибыли за пределы страны. Создание, впервые в истории, мощного глобального минимального налога наконец выровняет условия для американских работников и налогоплательщиков, вместе с остальным миром, — говорится в заявлении.

В июне этого года страны Большой семерки уже договорились ввести минимальный глобальный корпоративный налог для крупных корпораций.

Он коснется крупных предприятий, например таких как Amazon и Google. По мнению лидеров стран G7, это уменьшит стимулы компаний для перевода прибыли в оффшорные районы с низкими налогами.

Источник: The New York Times, The White House