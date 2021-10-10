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Дмитро Кудрявцев |

В Болгарии по подозрению в шпионаже задержали известного ученого из РФ

Сергей Зоненко

В Болгарии задержали известного российского ученого Сергея Зоненко, которого подозревают в промышленном шпионаже.

Решением городского суда Старой-Загоры Зоненко, а также его жена и сын, которые имеют литовское гражданство, были заключены под стражу.

На счету 60-летнего ученого имеется множество разработок. В частности, он работал в области кумулятивных снарядов.

Последние восемь лет Зоненко проживал в Болгарии, а до этого работал в одной из российских компаний, изготовляющих боеприпасы.

Мужчина и его жена в Болгарии работали на заводе Арсенал. Там он занимал пост начальника подразделения Cumulative Shells, а его жена занималась дизайном снарядов.

Зоненко защитил докторскую диссертацию в области безопасности ядерных реакторов.

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Источник: Монитор

Фото: Википедия

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