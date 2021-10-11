11 октября Франция и Великобритания изменили условия въезда на территорию своих стран для украинцев.

Так, Франция с сегодняшнего дня решила ужесточить ограничения.

Страну смогут посещать те граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации препаратами:

Johnson and Johnson,

AstraZeneca,

Moderna,

Pfizer,

R-Pharm.

Кроме того, со времени получения последней дозы должно пройти семь дней.

После однодозной вакцины Johnson and Johnson для прибытия во Францию должно пройти 28 дней.

Великобритания 11 октября признала украинские сертификаты вакцинации.

Страна будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами:

Johnson and Johnson,

AstraZeneca,

Moderna

Pfizer.

Еврокомиссия признала украинские Covid-сертификаты в приложении Дія 20 августа. Решение об этом опубликовали в официальном журнале Европейского Союза.

С этого времени сертификаты, выданные в Украине, принимают в ЕС наравне с цифровыми сертификатами Евросоюза.

В свою очередь, Украина дала согласие на цифровые сертификаты ЕС. В этот же день страну подключили к единой системе ЕС.

Кроме сертификации о вакцинации, Еврокомиссия заявила о намерении признавать украинские сертификаты о прохождении теста на коронавирус и о выздоровлении.