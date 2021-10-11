С понедельника, 11 октября, в Сиднее — крупнейшем городе Австралии — отменяют режим изоляции, который действовал более трех месяцев. Также отменят некоторые карантинные ограничения.

Таким образом с полуночи понедельника в Сиднее горожане снова могут вместе обедать в кафе, ресторанах, а также посещать тренажерные залы, библиотеки, бассейны и даже пабы.

Также свободно будут работать парикмахерские и другие салоны красоты.

— Мы счастливы вернуться. У нас лучший понедельник за последние несколько месяцев. Кухня кипит. Я забыл о запахе паба. Только включили фритюрницы, появилась настоящая ностальгия, — поделился впечатлениями работник местного паба Пэт Блейк.

Однако вход в эти заведения разрешен только для жителей, которые прошли этап вакцинации или имеют отрицательный результат теста на коронавирус.

Отметим, что режим изоляции в австралийском Сиднее длился 106 дней. Под действие этого ограничения попали около 5 млн жителей после того, как началось стремительное распространение штамма коронавируса Дельта, которое привело к более 439 смертей.

Однако на сегодня более 70% горожан в возрасте от 16 лет прошли полный курс вакцинации. Кроме того, спадает уровень заболеваемости — только за минувшие сутки в штате Новый Южный Уэльс обнаружили 486 новых случаев.

В правительстве Австралии отметили, что больше ограничений отменят, когда будет полностью вакцинированы 80% людей в возрасте от 16 лет.

В то же время австралийская медицинская ассоциация заявила, что восстановление общественной жизни в городе будет проходить пошагово.

Ранее правительство Австралии сообщало о намерении с ноября начать отменять ограничения для жителей страны на международные поездки, которые действовали почти 1,5 года.

Сейчас жесткие локдауны действуют на Австралийской столичной территории и в Мельбурне.

Всего в стране с начала пандемии обнаружили более 129 тыс. больных коронавирусом. Из них около 1,4 тыс. человек не смогли побороть болезнь.

Источник: BBC