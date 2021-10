Нобелевская премия 2021 в области экономики досталась трем американцам — Дэвиду Карту, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу.

То есть половину премии получит Дэвид Карт – за его эмпирический вклад в экономику труда, а вторую – Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс – за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021