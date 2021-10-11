Оксфордский словарь добавит 26 корейских слов к английскому языку

Составители Оксфордского словаря решили добавить к английскому языку 26 слов корейского происхождения. Об этом сообщили на официальном сайте Оксфордского словаря.

Среди новых слов отсылки к поп-культуре, корейские блюда и связь с K-pop и дорамами.

В частности, в словарь внесут два тождественных термина Hallyu и Korean wave. Оба в переводе означают термин корейская волна — он охватывает все, что может предложить современная поп-культура и индустрия развлечений Южной Кореи.

Популярной стала и корейская кухня, поэтому в словарь добавят названия блюд — банчан, кимбап, будьгоги и другие.

В словарь войдут также популярные в Корее неологизмы. К примеру, корейцы любят есть жареную курицу, которую называют чикен с корейским пивом мекджу. Если объединить эти два слова, то получится новое — чи-мек, то есть курица с пивом.

Какие слова еще не вошли в Оксфордский словарь?

ханбок ㅡ традиционная корейская одежда;

ㅡ традиционная корейская одежда; егьо — слово, которое означает термин милый;

— слово, которое означает термин милый; мукбанг — форма видеоблога, где человек употребляет огромное количество еды и общается с аудиторией;

— форма видеоблога, где человек употребляет огромное количество еды и общается с аудиторией; файтинг — слово используется для пожелания удачи в делах и поддержки;

— слово используется для пожелания удачи в делах и поддержки; скиншип — прикосновение или другой контакт как выражение привязанности.

Составители Оксфордского словаря утверждают, что развитие этих корейских слов в английском языке показывает, что лексические инновации больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Великобритании и США.