Отравление Скрипаля: Евросоюз продлил санкции против России

Совет Евросоюза 11 октября продлил еще на год, то есть до 16 октября 2022 года, санкции в отношении использования химического оружия в Сирии и применения нервно-паралитического вещества Новичок против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ограничительные меры, которые предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов, касаются физических и юридических лиц, ответственных за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто их поддерживает финансово и технически.
Впервые эти санкции были введены в 2018 году. Сейчас в этом списке 15 физических лиц, в том числе 10 россиян и двое сирийцев, и две организации.
В британском городе Солсбери в марте 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены Новичком, разработанным в России.
Более того, операцию провели два сотрудника ГРУ. В России все обвинения в проведении спецоперации против Скрипаля отвергают.
Отравление Скрипалей
В британском городе Солсбери в марте 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены Новичком, разработанным в России.
Более того, Великобритания обвинила в проведении этой операции двух сотрудников ГРУ. В России все обвинения отвергают , мол все химическое оружие уничтожили еще в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.
Источник: consilium.europa.eu