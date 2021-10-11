Во всем мире уже несколько месяцев подряд бушуют природные катаклизмы. В частности, в Японии зафиксировали мощное землетрясение, а в США — смертоносное наводнение.

Землетрясение в Японии

В Японии зафиксировали самое мощное за последние 10 лет землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла 6 баллов из 12.

Более 30 человек пострадали, общественный транспорт остановился, а сотни домов в столице страны — Токио — остались без электроэнергии, также прорвало водопровод.

Больше всего пострадала провинция Чиба, расположенная неподалеку от Токио. Однако серьезных разрушений в стране не произошло, поскольку эпицентр землетрясения находился на глубине 80 км.

— Прежде всего нам надо оценить ситуацию. Совместно с местной властью мы должны оказать помощь пострадавшим и сообщить гражданам актуальную информацию. Также надо проверить, в каком состоянии здания в зоне бедствия, — заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида.

Землетрясение на острове Ла-Пальма

Зафиксировали подземные толчки на острове Ла-Пальма, расположенном на Канарах. Минимум три недели там извергается вулкан Кумбре-Вьеха, в результате чего остров объявлен зоной бедствия.

Землетрясение значительного ущерба не причинило — люди только почувствовали сильную вибрацию и заметили увеличение потоков лавы.

Однако вулканическим пеплом засыпало взлетную полосу аэропорта. Поэтому все рейсы решили отменить. Также лава уже поглотила более тысячи домов.

По предварительным подсчетам, вулкан, который продолжает извергаться, уже нанес ущерб на €400 млн.

Правительство Испании утвердило второй пакет финансовой помощи. Поддержку обещают всем, кто пострадал от извержения.

— Мы приняли пакет помощи пострадавшим от извержения вулкана. Общая сумма — €214 млн. Это ориентировочные цифры, ведь пока что мы не в состоянии оценить, какой ущерб нанесла стихия, — отметил один из министров Испании Феликс Боланьйос.

Наводнение в США

В Штатах люди страдают от сильного наводнения — больше всего затопило Алабаму.

В подтопленных домах уровень воды фиксируют более метра. Наводнение вызвали мощные ливни, которые не прекращаются уже неделю.

Жертвами непогоды стало четыре человека. Среди погибших — четырехлетняя девочка, которую снес поток воды, когда она пыталась вылезти из машины. Также погибли 18-летняя девушка и молодые супруги.

— Потоки были настолько мощные, что я не могла открыть дверь своей машины. Тогда я позвонила 911 и вылезла через окно. Все происходило так быстро, что у меня даже не было времени думать. Надо было просто спасать свою жизнь, — вспоминает пострадавшая ДжиСи Кески.

Наводнение в Йемене

Также в азиатском Йемене потоки воды вызвали немало бед. Сильные ливни и наводнение вызвал циклон Шахин, который перед этим бушевал в соседнем Омане.

— Удар стихии был для нас полной неожиданностью. Такие сильные повреждения из-за того, что у нас вообще нет дренажной системы. Наша власть насквозь коррумпирована. Из-за этого страдают простые люди, — говорит пострадавший Халед Аль-Катири.

Сейчас дороги в Йемене заблокированы искореженными автомобилями. В стране до сих пор нет тока. Жертвами циклона Шахин уже стали около 13 человек.

Местные говорят: последствия были бы не такими критичными, если бы власти раньше предупредили о надвигающемся циклоне.